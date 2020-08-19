الأهلي يجدد عقد "عم حارث" بعد بلوغه سن المعاش.. واجتماع مهم لمجلس الإدارة

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مهما اليوم في مقر النادي بمدينة نصر لمناقشة عددا من الموضوعات .

وعلى هامش الاجتماع سيتم افتتاح البوابة الخلفية لفرع مدنة نصر بعد تطويرها لتشبه البوابة الأمامية .

أيضا سيتم افتتاح أكاديمية كرة القدم الخاصة بالنادي بعد تطويرها .

كما قرر مجلس إدارة النادي تجديد تعاقد "عم حارث" عامل أدوات فريق الكرة والذي عمل مع معظم أجيال اللاعبين على مدار السنوات الماضية وذلك بعد تجاوزه سن التعاقد.

وكرّم النادي الأهلي "عم حارث" حيث منحه مكافأة نهاية الخدمة رغم استمراره عى قوى النادي.

ومد فترة عمله هو ومجموعة من قدامي الموظفين بالنادي تقديرا لسنوات خدمتهم داخل القلعة الحمراء.































































































































































































































































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