فابريزيو رومانو: عرض تشيلسي لضم هافيرتز مازال بعيدا بـ20 مليون يورو عما يطلبه ليفركوزن

تتواصل المحادثات بين تشيلسي وباير ليفركوزن من أجل التوصل لاتفاق بشان انضمام كاي هافيرتز صانع ألعاب الفريق الألماني إلى نظيره اللندني، وذلك وفقا لما نشره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب رومانو: "اللاعب يضغط من أجل الانضمام إلى تشيلسي، الناديان تواصلا يوم الإثنين".

ومازال عرض تشيلسي بعيدا بـ20 مليون يورو عن السعر الذي حدده باير ليفركوزن للتخلي عن خدمات لاعبه هافيرتز، إذ يرغب النادي الألماني في بيع اللاعب بـ70 مليون يورو، فيما قدم تشيلسي عرضا بـ49 مليون بجانب 9 ملايين أخرى كإضافات.

ويسعى تشيلسي لاستخدام مزيد من الإضافات الجديدة كجزء من عرضه لرفع قيمة ما سيدفعه مقابل صاحب الـ21 عاما.

وطلب هافيرتز الرحيل عن ليفركوزن للمرة الثانية، لكن الكرة في ملعب تشيلسي الآن لإنهاء الصفقة.

وأشار الصحفي الإيطالي: "الأندية الألمانية تتفاوض بنظام، ادفع ما نطلبه أو لن نبيع أي لاعب".

وتعد الأيام المقبلة هي الحاسمة لإتمام الصفقة، إذ أن هافيرتز يعد هدفا رئيسيا لتشيلسي في عملية إعادة البناء خلال السوق الصيفية الجارية.

هافيرتز انضم إلى أكاديمية ليفركوزن قادما من أكاديمية ألمانيا أخين في صيف 2010، وانضم للفريق الأول في صيف 2016.

وشارك صانع الألعاب الدولي الألماني في 45 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم المنصرم سجل خلالها 18 هدفا وصنع 9 آخرين.

وكان تشيلسي قد ضم حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر من ريد بول لايبزج خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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