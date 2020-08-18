لا جازيتا ديللو سبورت: ديبالا يسعى للحصول على 11 ضعف راتب بيرلو مع يوفنتوس

يرغب باولو ديبالا رفع راتبه مع يوفنتوس لـ 20 مليون يورو بدلا 7 مليون يورو وفقا لتقرير صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ليصبح راتبه ضعف راتب أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز بـ 11 ضعفا والذي يتقاضى 2 مليون يورو سنويا.

ويعد الأرجنتيني صاحب خامس أعلى راتب في الفريق بعد كل من كريستيانو رونالدو وماتيس دي ليخت وجونزالو إيجوايين وميراليم بيانيتش.

ويسعى اللاعب البالغ 26 عاما لتقليل الفجوة في الراتب مع كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى 31 مليون يورو سنويا مع البيانكونيري.

ديبالا فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.

ويفكر يوفنتوس في بيع الأرجنتيني البالغ 25 عاما بمبلغ يترواح بين 90-100 مليون يورو في تقرير سابق للصحيفة الإيطالية.

ديبالا ساهم في تسجيل 11 هدفا وصنع 11 في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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