لا جازيتا ديللو سبورت: ديبالا يسعى للحصول على 11 ضعف راتب بيرلو مع يوفنتوس

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 22:31

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا - يوفنتوس

يرغب باولو ديبالا رفع راتبه مع يوفنتوس لـ 20 مليون يورو بدلا 7 مليون يورو وفقا لتقرير صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ليصبح راتبه ضعف راتب أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز بـ 11 ضعفا والذي يتقاضى 2 مليون يورو سنويا.

ويعد الأرجنتيني صاحب خامس أعلى راتب في الفريق بعد كل من كريستيانو رونالدو وماتيس دي ليخت وجونزالو إيجوايين وميراليم بيانيتش.

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ويسعى اللاعب البالغ 26 عاما لتقليل الفجوة في الراتب مع كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى 31 مليون يورو سنويا مع البيانكونيري.

ديبالا فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.

ويفكر يوفنتوس في بيع الأرجنتيني البالغ 25 عاما بمبلغ يترواح بين 90-100 مليون يورو في تقرير سابق للصحيفة الإيطالية.

ديبالا ساهم في تسجيل 11 هدفا وصنع 11 في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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