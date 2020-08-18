فوز لم يتحقق منذ 6 سنوات.. محمد إبراهيم يواصل التألق ويقود المقاصة لتخطي الجونة

نجح محمد إبراهيم في خطف النقاط الثلاثة لمصر المقاصة بالفوز على الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وسجل إبراهيم هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 بعدما تخطى مدافعي الجونة وأسكن الكرة الشباك على يسار إسلام طارق حارس الجونة.

رفع مصر للمقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر ليبتعد قليلا عن المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط.

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أما الجونة فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر من 20 مباراة أيضا.

وحقق المقاصة فوزه الأول على الجونة منذ ديسمبر 2013 عندما انتهى اللقاء بهدف دون رد أيضا.

وفشل المقاصة في تحقيق سوى فوز وحيد أمام الجونة في أخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري المصري.

وجاء هدف محمد إبراهيم عكس سير اللقاء في الشوط الثاني بعدما كان الجونة قريبا من التسجيل لولا سوء حظ مهاجميه وتألق محمود حمدي حارس الفريق.

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