كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: استعادة المحترف الأمريكي قبل نهائي دوري السوبر

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري في استعادة مارفيل هاريس محترف فريق رجال السلة قبل نهائي دوري السوبر.

وكان هاريس قد أعلن انتقاله إلى صفوف أحد فرق الدوري الياباني مع بداية الموسم الجديد، والذي يبدأ في أكتوبر المقبل.

واتفق الاتحاد السكندري مع اللاعب على سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تجميد تعاقده مع النادي لحين ظهور الرؤية حول استئناف النشاط في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر بالاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "تواصل حازم الرجال أمين صندوق النادي مع اللاعب لاستعادة قبل الدور النهائي من دوري السوبر".

وتابع "تم إقناع اللاعب بالعودة مجددا لخوض المباريات النهائية مع الفريق على أن يرحل إلى فريقه الياباني بعدها".

وأوضح "ينتظر الاتحاد الفائز من مواجهة الأهلي والجزيرة لملاقاته في نهائي دوري السوبر".

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 4 سبتمبر المقبل وتستمر إلى 12 من الشهر نفسه في حالة اللجوء للمباراة الفاصلة والخامسة.

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