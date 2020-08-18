تشكيل ليلة الأبطال – سان جيرمان بالقوة الضاربة.. وخماسي في وسط لايبزيج
الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 20:07
كتب : FilGoal
دفع توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بالقوة الضاربة في تشكيل فريقه لملاقاة لايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: سيرجيو ريكو
في الدفاع: خوان بيرنات- تيلو كيهرير- تياجو سيلفا- برينسيل كيمبيمبي
في الوسط: لياندرو باريديس- أندير هيريرا- ماركينيوس
في الهجوم: كيليان مبابي- نيمار- آنخيل دي ماريا
أما تشكيل لايبزيج جاء كالتالي:
في حراسة المرمى: بيتر جولاشي
في الدفاع: لوكاس كلوسترمان- دايوت أوباميكانو- نوردي ماكيلي- أنخيلينو
في الوسط: كين كامبل- مارسيل سابيتسر—دانيال أولمو- كريستوفر نكونكو- كونراد لايمر
في الهجوم: يوسف بولسن
وتأهل سان جيرمان لتلك المرحلة بعدما تخطى عقبة أتالانتا، فيما كان فاز لايبزيج على أتليتكو مدريد.
طالع أيضا
ليفربول يعلق على إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا
6 لاعبين في خطر مع كومان في برشلونة