تشكيل ليلة الأبطال – سان جيرمان بالقوة الضاربة.. وخماسي في وسط لايبزيج

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - أتالانتا

دفع توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بالقوة الضاربة في تشكيل فريقه لملاقاة لايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: سيرجيو ريكو

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في الدفاع: خوان بيرنات- تيلو كيهرير- تياجو سيلفا- برينسيل كيمبيمبي

في الوسط: لياندرو باريديس- أندير هيريرا- ماركينيوس

في الهجوم: كيليان مبابي- نيمار- آنخيل دي ماريا

أما تشكيل لايبزيج جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بيتر جولاشي

في الدفاع: لوكاس كلوسترمان- دايوت أوباميكانو- نوردي ماكيلي- أنخيلينو

في الوسط: كين كامبل- مارسيل سابيتسر—دانيال أولمو- كريستوفر نكونكو- كونراد لايمر

في الهجوم: يوسف بولسن

وتأهل سان جيرمان لتلك المرحلة بعدما تخطى عقبة أتالانتا، فيما كان فاز لايبزيج على أتليتكو مدريد.

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