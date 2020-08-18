تشكيل ليلة الأبطال – سان جيرمان بالقوة الضاربة.. وخماسي في وسط لايبزيج

دفع توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان بالقوة الضاربة في تشكيل فريقه لملاقاة لايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: سيرجيو ريكو

في الدفاع: خوان بيرنات- تيلو كيهرير- تياجو سيلفا- برينسيل كيمبيمبي

في الوسط: لياندرو باريديس- أندير هيريرا- ماركينيوس

في الهجوم: كيليان مبابي- نيمار- آنخيل دي ماريا

أما تشكيل لايبزيج جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بيتر جولاشي

في الدفاع: لوكاس كلوسترمان- دايوت أوباميكانو- نوردي ماكيلي- أنخيلينو

في الوسط: كين كامبل- مارسيل سابيتسر—دانيال أولمو- كريستوفر نكونكو- كونراد لايمر

في الهجوم: يوسف بولسن

وتأهل سان جيرمان لتلك المرحلة بعدما تخطى عقبة أتالانتا، فيما كان فاز لايبزيج على أتليتكو مدريد.

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