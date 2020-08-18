تشكيل الزمالك - جنش يحرس المرمى وعودة أوباما بجانب مجموعة شباب أمام نادي مصر

دفع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بمجموعة كبيرة من الناشئين والشباب لمواجهة نادي مصر.

ويلعب الزمالك ضد نادي مصر في الجولة الـ20 من الدوري المصري في استاد الكلية الحربية.

ويعتمد المدرب الفرنسي على مجموعة من الشباب لإراحة الأساسيين قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل.

وجاء تشكيل الزمالك كاملا كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: ياسين مرعي – محمد عبد الغني – حاتم أحمد – أحمد عيد.

الوسط: محمد حسام "بيسو" – يوسف أوباما – إسلام جابر – عبد الله جمعة – حسام أشرف.

الهجوم: كاسونجو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، ويخصم منه 3 نقاط بنهاية الموسم.

بينما يأتي نادي مصر في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

طالع أيضا

ليفربول يعلق على إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا

6 لاعبين في خطر مع كومان في برشلونة

تقرير: بولونيا يريد ضم رمضان صبحي