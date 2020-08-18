أوكا والويشي يقودان نادي مصر أمام الزمالك في الدوري

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق مصر التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

ويقود التشكيل أحمد أوكا مدافع منتخب مصر السابق ورضا الويش في الهجوم.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: شريف أشرف - أحمد أوكا - أحمد يوسف - إسلام صالح

الوسط: مصطفى سلطان - هشام عبد الحميد - محمود توبة - كيليف مانديرا.

الهجوم : ويليس ألفيس - رضا الويشي

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويغيب عن الزمالك عدد من اللاعبين الأساسين بعدما فضل باتريس كارتيرون استبعادهم من القائمة وإراحتهم قبل مواجهة الأهلي السبت المقبل.

ويحتل نادي مصر المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة من 18 مباراة.

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