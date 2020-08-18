والد ديفيد سيلفا يدافع عن اختيار ريال سوسيداد بدلا من لاتسيو

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

تريزيجيه - دافيد سيلفا - أستون فيلا - مانشستر سيتي

دافع ديفيد خيمينيز والد ديفيد سيلفا عن قرار نجله بالانتقال لصفوف ريال سوسيداد بدلا من لاتسيو، وردا على تصريحات إجلي تاري المدير الرياضي للأخير.

ديفيد سيلفا

النادي : ريال سوسيداد

مانشستر سيتي

وصرح تاري لشبكة سكاي بكلمات مقتضبة قائلا: "أحترم ديفيد سيلفا كلاعب لكن ليس كرجل". (طالع التفاصيل)

وقال خيمينيز لراديو "ماركا دونوسيتا" الإسبانية: "كان هناك مفاوضات مع لاتسيو وأيضا مع سوسيداد وفرق أخرى، ومن ثم قرر نجلي اختيار سوسيداد".

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وتابع "لم نغلق أي شيء، ديفيد تفاجئ من رد فعل لاتسيو، كل شخص يقرر ما يريد، لاتسيو تحدث مع وكيله".

وأتم "لذلك لا أفهم، هو لم يكمل المفاوضات مع لاتسيو، وكان هناك فرق أخرى تتفاوض معه".

وأعلن ريال سوسيداد ضم سيلفا بعقد يمتد لعامين في تحول مفاجئ وسط تقارير باهتمام السد والدحيل بضمه مع وجود مفاوضات من لاتسيو.

وكان اسم سيلفا قد ارتبط بالانتقال إلى لاتسيو خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تتحول وجهته في النهاية إلى الفريق الباسكي سوسيداد.

ويعود سيلفا إلى الدوري الإسباني بعد 10 سنوات من مغادرة فالنسيا صوب مانشستر سيتي.

سيلفا (34 عاما) لعب 436 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 77 هدفا، وصنع 140 هدفا.

ويشارك سوسيداد في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد إنهاء الموسم في المركز السادس، كما يخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو.

ويعد سيلفا خير معوض لـ مارتن أوديجارد الذي انتهت فترة إعارته مع سوسيداد، وتقرر عودته إلى ريال مدريد.

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