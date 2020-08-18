متولي يجري جراحة الرباط الصليبي الأربعاء في مصر بناء على طلبه

يجري محمود متولي مدافع الأهلي جراحة الرباط الصليبي غدا الأربعاء في مصر تحت إشراف الطبيب أحمد عبد العزيز.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وكشف النادي الأهلي عن تأكيد الآشعة التي خضع لها اللاعب عن إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي.

وتعرض متولي للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي وأسوان ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.

وخضع متولي لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء وتم عرض الأمر على الطبيب أحمد عبد العزيز وأكد حاجة اللاعب لجراحة.

وطلب متولي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن يجري العملية الجراحية أحمد عبد العزيز بدلا من السفر إلى الخارج لثقته في خبراته العلمية بمثل تلك الجراحات.

ووافق عبد الحفيظ على رغبة اللاعب وتحدد للعملية الجراحية غدا الأربعاء.

وانضم متولي الصيف الماضي إلى الأهلي قادما من الإسماعيلي وحقق مع الفريق لقب السوبر في أولى مبارياته قبل انطلاق الموسم.

وخاض متولي 17 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات بينهم 10 في الدوري وسبق له الغياب ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

ويعاني الأهلي من أزمة دفاعية في قائمته الإفريقية قبل مواجهة الوداد في نصف النهائي، ويأتي ذلك بعد إصابة متولي وسعد سمير وتأكد غيابهما عن المباراة.

ويعتمد الأهلي الفترة المقبلة على الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بجانب أيمن أشرف الظهير الأيسر الذي يلعب في مركز قلب الدفاع.

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