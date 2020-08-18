تقرير تركي: وكيل النني يصل تركيا للتفاوض مع طرابوزن سبور وجالاتا سراي

وصل آلان نظمي وكيل محمد النني إلى العاصمة التركية إسطنبول للتفاوض على مستقبل لاعب الوسط قبل الموسم المقبل.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية فأن النني على رادار أندية طرابوزن سبور وجالاتا سراي، ويأمل بيشكتاش في الحفاظ على لاعبه المعار من أرسنال لموسم آخر.

ووفقا لموقع "Turkish Football" انضم جالاتا سراي للمفاوضات مع لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، بينما ظهر اهتمام طرابوزن سبور منذ عدة أسابيع.

ويسعى نظمي لأن ينتقل اللاعب لصفوف أحد الفريقين على سبيل الإعارة، خاصة أن الفريقين على المستوى المادي يعانيان.

ولن يشارك طرابزون سبور في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بعد قرار حرمانه من اللعب الأوروبي بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف.

كما أظهر نادي فنربهاتشه اهتماما بالمصري دون تقديم عرضا رسميا إلى أرسنال.

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