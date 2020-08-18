آس: تشافي كان الخيار الأول لتدريب برشلونة لكنه رفض

لم يكن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا المرشح الأول لقيادة برشلونة بعد الهزيمة 2-8 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، لكن تشافي هيرنانديز الذي رفض العرض مجددا.

كشفت صحيفة آس أن تشافي كان الخيار الأول لجوسيب بارتوميو رئيس برشلونة وأغلب اللاعبين لكنه رفض.

وأوضح التقرير أن تشافي رفض العمل تحت قيادة الإدارة الحالية لأنه غير واثق في تحقيق مطالبه.

وأبلغ تشافي إدارة برشلونة أنه لن يرحل عن السد القطري وبدأ الاستعداد بالفعل للموسم المقبل مع الفريق.

وكانت إدارة برشلونة قد عرضت على تشافي قيادة الفريق في يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي لكن نجم الفريق الكتالوني السابق تراجع ورفض العرض وقتها.

وأشارت صحيفة آس أن بارتوميو تحدث مع تشافي عقب مواجهة بايرن وأبلغه استعداده لمنح صلاحيات أكبر، لكنه لا يزال غير مقتنع ورفض المهمة مرة ثانية.

ويقترب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا من قيادة برشلونة ووفقا للتقارير الإسباني فالإعلان الرسمي سيكون اليوم الثلاثاء.

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