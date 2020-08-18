مؤتمر جنابري: نتيجتنا ضد برشلونة كانت مفاجئة.. وعلينا الحذر من نقطة قوة ليون

قال سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ إن انتصار فريقه على برشلونة بثمانية أهداف لاثنين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كانت نتيجة مفاجئة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "نشوة الانتصار بعد لقاء برشلونة كانت مرتفعة، ولكن غدا ستكون قصةى مختلفة أمام منافس مختلف".

وأكمل "نعرف أن ليون قوي دفاعيا ويستطيع إلحاق الأذى بنا في الهجمات المرتدة، نريد اللعب بطريقتنا منذ الدقيقة الأولى مثلما فعلنا ضد برشلونة".

وتابع "أمام برشلونة كان هدفنا واضحا الفوز، بالطبع النتيجة كانت مفائجة، لكن هذا جزء من طريقتنا إننا نريد تسجيل المزيد دائما".

وعن بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "هذه أول مرة لي في تلك المرحلة وهذا شيء خاص لي، وأمامنا خطوة متبقية نحو النهائي نعلم إنها لن تكون سهلة".

وأضاف "نحن نستمتع في الفريق سويا والروح المعنوية مرتفعة، نحن نتحدث يوميا عن الفرصة الكبيرة أمامنا ونتطلع للقاء الغد ونريد الفوز باللقب لنصبح أفضل فريق في أوروبا وهذا حافز كبير لنا".

وبسؤاله هل قدم كورينتين توليسو لاعب بايرن نصائح عن فريقه السابق ليون أجاب جنابري "تحدثنا عن ليون بالطبع، وأنا واثق إنه يستطيع مساعدة المدرب بإعطائه معلومات فردية عن بعض اللاعبين".

ويلتقي بايرن بمنافسه ليون في تمام التاسعة من مساء يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري الأبطال.

طالع أيضا

ليفربول يعلق على إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا

6 لاعبين في خطر مع كومان في برشلونة

تقرير: بولونيا يريد ضم رمضان صبحي