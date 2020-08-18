كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يفكر في دييجو كوستا

نفى موقع "كالتشيو ميركاتو" نية ميلان في التعاقد مع الإسباني دييجو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد.

دييجو كوستا النادي : أتليتكو مدريد ميلان

وعقد إيفان جازيديس المدير التنفيذي اجتماعا مع فريدريك ماسارا أمس لتحديد الأسماء المقترحة لتدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

وظهر اسم دييجو كوستا ضمن الأسماء المقترحة لكن التقرير أوضح أن الفكرة تعود لجورج مينديش وكيل اللاعبين لن يتحرك صوبه ميلان.

وأضاف التقرير أن ميلان يرغب في الإبقاء على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ويبحث عن مهاجم شاب يجاور المخضرم في الخط الامامي.

كوستا لعب الموسم الماضي 24 مباراة وسجل 5 أهداف في الدوري الإسباني، وفي دوري الأبطال لم يسجل خلال 7 مباريات.

إدارة ميلان لم تجدد بعد تعاقد المهاجم السويدي بعد.

إبراهيموفيتش (38 عاما) انضم لـ ميلان في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض إبراهيموفيتش 19 مباراة مع ميلان، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5، وساهم في سلسلة لا هزيمة طويلة للفريق منذ استئناف النشاط الكروي بعد توقف كورونا.

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