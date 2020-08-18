بخطأ قاتل.. حرس الحدود يهزم طنطا في صراع الهبوط بالدوري

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 18:05

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الدوري المصري

خطف فريق حرس الحدود ثلاث نقاط ثمينة في الدوري المصري بالفوز على طنطا بهدف دون رد جاء بخطأ قاتل من حارس مرمى طنطا ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة.

سجل حرس الحدود هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة بخطأ قاتل من محمد أشرف حارس مرمى طنطا الذي فشل في تقدير عودة الكرة من مدافعه لتمر من تحت قدمه وتتخطى خط المرمى.

ارتفع رصيده حرس الحدود إلى 22 نقطة من 19 مباراة ليبتعد قليلا عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما طنطا فتجمد رصيده عند 16 نقطة من 20 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير من مسابقة الدوري.

وكان محمد الحنفي حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء لفريق حرس الحدود في الدقيقة 53 قبل أن يتم اللجوء لتقنية الفيديو VAR ويتم إلغاء القرار.

وشهدت أحداث اللقاء إثارة كبرى في الخمس دقائق المحتسبة بدلا من الوقت الضائع في الشوط الثاني.

ونجح أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود في الدفاع عن مرماه والتصدي لهدفين محققين لفريق طنطا.

ويلعب طنطا مباراته المقبلة يوم السبت أمام طلائع الجيش صاحب الـ 18 نقطة.

أما حرس الحدود فيواجه الإسماعيلي الذي يفتتح مبارياته عقب استئناف الدوري غدا الأربعاء بعد تأجيل مواجهته أمام المصري بسبب فيروس كورونا.

اقرأ أيضا

السعيد يتحدث عن اقتراب رمضان من بيراميدز

مواجهات تاريخية قد تسفر عنها قرعة مونديال اليد

السعيد يجيب عن.. هل أحضر له صلاح عرضا من إنجلترا؟

في الدوري حرس الحدود طنطا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يفكر في دييجو كوستا 8 دقيقة | أوروبا
بخطأ قاتل.. حرس الحدود يهزم طنطا في صراع الهبوط بالدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
لوفرين: تركت الفندق وذهبت متنكرا إلى أنفيلد للاحتفال بالدوري مع جماهير ليفربول 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة لايبزج وسان جيرمان.. ما الذي يربط رانكيك وتوخيل وناجلسمان 37 دقيقة | تحليل في الجول
تقرير كتالوني: مستقبلهم في خطر مع كومان.. بوسكيتس و5 آخرين مهددين بالرحيل عن برشلونة 38 دقيقة | أوروبا
كومان يصل إلى برشلونة من أجل تدريب الفريق 42 دقيقة | أوروبا
دون الكشف عن مصير الحالي.. اتحاد اليد ينشر مقترح مواعيد انطلاق الموسم الجديد ساعة | رياضات أخرى
رسميا - نهاية مشوار برافو مع سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك