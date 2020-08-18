بخطأ قاتل.. حرس الحدود يهزم طنطا في صراع الهبوط بالدوري
الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 18:05
كتب : FilGoal
خطف فريق حرس الحدود ثلاث نقاط ثمينة في الدوري المصري بالفوز على طنطا بهدف دون رد جاء بخطأ قاتل من حارس مرمى طنطا ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة.
سجل حرس الحدود هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة بخطأ قاتل من محمد أشرف حارس مرمى طنطا الذي فشل في تقدير عودة الكرة من مدافعه لتمر من تحت قدمه وتتخطى خط المرمى.
7` جوووول، حرس الحدود يتقدم بهدف بعد خطأ قاتل من محمد أشرف حارس طنطا بعدما مرت الكرة من تحت قدماه بعد تمريره من مدافع الفريق
🟡طنطا 0
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🔴حرس الحدود 1
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ارتفع رصيده حرس الحدود إلى 22 نقطة من 19 مباراة ليبتعد قليلا عن المراكز المؤدية للهبوط.
أما طنطا فتجمد رصيده عند 16 نقطة من 20 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير من مسابقة الدوري.
وكان محمد الحنفي حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء لفريق حرس الحدود في الدقيقة 53 قبل أن يتم اللجوء لتقنية الفيديو VAR ويتم إلغاء القرار.
وشهدت أحداث اللقاء إثارة كبرى في الخمس دقائق المحتسبة بدلا من الوقت الضائع في الشوط الثاني.
ونجح أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود في الدفاع عن مرماه والتصدي لهدفين محققين لفريق طنطا.
ويلعب طنطا مباراته المقبلة يوم السبت أمام طلائع الجيش صاحب الـ 18 نقطة.
أما حرس الحدود فيواجه الإسماعيلي الذي يفتتح مبارياته عقب استئناف الدوري غدا الأربعاء بعد تأجيل مواجهته أمام المصري بسبب فيروس كورونا.
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