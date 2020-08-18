بخطأ قاتل.. حرس الحدود يهزم طنطا في صراع الهبوط بالدوري

خطف فريق حرس الحدود ثلاث نقاط ثمينة في الدوري المصري بالفوز على طنطا بهدف دون رد جاء بخطأ قاتل من حارس مرمى طنطا ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة.

سجل حرس الحدود هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة بخطأ قاتل من محمد أشرف حارس مرمى طنطا الذي فشل في تقدير عودة الكرة من مدافعه لتمر من تحت قدمه وتتخطى خط المرمى.

ارتفع رصيده حرس الحدود إلى 22 نقطة من 19 مباراة ليبتعد قليلا عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما طنطا فتجمد رصيده عند 16 نقطة من 20 مباراة في المركز السابع عشر وقبل الأخير من مسابقة الدوري.

وكان محمد الحنفي حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء لفريق حرس الحدود في الدقيقة 53 قبل أن يتم اللجوء لتقنية الفيديو VAR ويتم إلغاء القرار.

وشهدت أحداث اللقاء إثارة كبرى في الخمس دقائق المحتسبة بدلا من الوقت الضائع في الشوط الثاني.

ونجح أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود في الدفاع عن مرماه والتصدي لهدفين محققين لفريق طنطا.

ويلعب طنطا مباراته المقبلة يوم السبت أمام طلائع الجيش صاحب الـ 18 نقطة.

أما حرس الحدود فيواجه الإسماعيلي الذي يفتتح مبارياته عقب استئناف الدوري غدا الأربعاء بعد تأجيل مواجهته أمام المصري بسبب فيروس كورونا.

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