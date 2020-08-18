دون الكشف عن مصير الحالي.. اتحاد اليد ينشر مقترح مواعيد انطلاق الموسم الجديد

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

كرة اليد

نشر الاتحاد المصري لكرة اليد مقترح مواعيد انطلاق الموسم الجديد لكافة المسابقات بما فيها دوري المحترفين للرجال، دون الكشف عن مصير الموسم الجاري.

ويتبقى في الموسم الجاري للرجال مباراتين في دوري المحترفين بالإضافة إلى كأس مصر بداية من نصف النهائي.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد أن يوم الإثنين 28 سبتمبر هو الموعد المقترح لانطلاق دوري محترفين الرجال.

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أما بالنسبة للسيدات فالموعد المقترح لانطلاق دوري عمومي السيدات هو السبت 3 من شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا لجدول الاتحاد المصري لكرة اليد، فمن المقترح أن تقام مباريات دوري المحترفين للرجال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ويستعد منتخب مصر للرجال لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في مصر بيناير 2021.

ودخل منتخب الرجال في معسكر مغلق بالغردقة للاستعداد المبكر لبطولة العالم.

ومن المقرر أن تستضيف مصر أيضا بطولة إفريقيا للأندية على مستوى الرجال والسيدات في نوفمبر المقبل.

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