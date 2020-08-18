إقالة أبيدال من برشلونة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 16:15

كتب : محرر في الجول

أبيدال - سيتيين - بارتوميو

أعلن نادي برشلونة إقالة إريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، وذلك بعد أقل من يوم من إقالة كيكي سيتيين مدرب الفريق السابق.

ولاتزال الثورة مستمرة في برشلونة بعد زلزال الخسارة من بايرن ميونيخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد رحيل المدرب كيكي سيتيين، أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي توجيه الشكر لأبيدال على فترة عمله في النادي وإنهاء العقد بينهما بالتراضي بين الطرفين.

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وكان برشلونة عين أبيدال كمدير للكرة في يونيو 2018 خلفا لروبيرتو فيرنانديز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية يوم السبت الماضي أن أيامه باتت معدودة بعد الخسارة من بايرن بسبب تحمله مسؤولية التعاقد مع سيتيين.

وذكرت أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة أراد التعاقد مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو في يناير الماضي، لكنه وثق في رأي أبيدال الذي ساند كيكي سيتيين وكان مؤمنا بمشروعه.

وأشارت إلى أن رغم الخسارة المذلة ضد بايرن، إلا أن أبيدال دافع عن سيتيين مرة أخرى.

وكان أبيدال دخل في خلافات خلال الموسم الجاري مع لاعبي برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي قائد الفريق بعدما صرح بأن بعض اللاعبين رفضوا رحيل إرنستو فالفيردي المدير الفني.

كما تعرض لانتقادات عديدة بعد فشله في ضم مهاجم كبير خلال سوق الانتقالات الشتوية لتعويض المصاب لويس سواريز.

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