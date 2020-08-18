كومان يتحدث عن تدريب برشلونة.. وكشف تفاصيل المفاوضات

تحدث رونالد كومان مدرب منتخب هولندا عن إمكانية توليه تدريب برشلونة خلال الأيام المقبلة، وشدد على نيته في تدريب الفريق الكتالوني.

وقال كومان لشبكة N.O.S الهولندية: "أود الذهاب إلى برشلونة، لكن هذا ليس الوقت المناسب لأقول المزيد عن ذلك".

وأضاف "الأمور لم تتضح بعد، لكن في هذه اللحظة أرغب في تدريب البلوجرانا".

اختارت إدارة برشلونة رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني خلفا لـ كيكي سيتيين المدرب الذي أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي إقالته مساء الأحد. وذلك وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا".

وكشفت جريدة دي تيليجراف أشهر صحف هولندا تفاصيل جلسة المفاوضات بين كومان ومسؤولي برشلونة يوم الإثنين.

وأوضح التقرير أن المفاوضات امتدت حتى منتصف الليل بين كومان ووكيله ومحاميه وشخصين من إدارة برشلونة، وتوصل الجميع لأن يمتد التعاقد لمدة عامين مع إمكانية تمديده لعام ثالث.

ومن المتوقع أن يدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد كومان مع المنتخب الهولندي الذي يمتد حتى صيف 2022.

وأفاد التقرير أن الساعات الأخيرة شهدت محادثات تليفونية عديدة بين كومان وبارتوميو حول موقف النادي والمشاكل التي يحتاج العمل على حلها وطموحات برشلونة في المواسم المقبلة.

تقارير هولندية أخرى، أوضحت أن كومان سيطير إلى كتالونيا خلال ساعات ليتم تقديمه كمدرب جديد لبرشلونة يوم الأربعاء أو الخميس.

برشلونة قرر إقالة سيتيين بعد الخسارة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ وتوديع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

وتولى كومان تدريب منتخب هولندا في عام 2018 بعقد يمتد لـ4 أعوام ونصف، يتضمن المشاركة في كأس العالم 2022، وذلك خلفا لديك أدفوكات الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2018.

كومان قاد هولندا للمشاركة في يورو 2020، والذي تأجل ليقام في صيف العام المقبل، وتقع هولندا في مجموعة تضم النمسا وأوكرانيا وتنتظر الفائز من المباريات الإقصائية إما للدورة المجمعة للمرحلة A والتي تضم مباراتي نصف نهائي بين بلغاريا والمجر وايسلندا ورومانيا، أو الفائز من نصف نهائي المرحلة D والتي تضم مباراتي جورجيا وبيلاروسيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو.

المدرب صاحب الـ57 عاما قاد منتخب هولندا في 20 مباراة فاز في 11 وتعادل 5 وخسر 4، وسجل المنتخب معه 43 هدفا واستقبل 18.

أسطورة برشلونة، كومان كان مرشحا لتدريب الفريق بعد إقالة إرنستو فالفيردي المدرب السابق، وفقا لتقارير صحفية، وبحسب تلك التقارير فإنه رفض المهمة لأنها كانت في منتصف الموسم، وكان يرغب في خوض غمار منافسات يورو مع هولندا، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أخر بطولة اليورو لتنطلق في العام المقبل مع توقف مسابقات الأندية لأكثر من 3 أشهر، بجانب توقف مباريات المنتخبات تماما.

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