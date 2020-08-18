رسميا - الوحدة السعودي يقيل كارينيو ويعين عيسى المحياني مدربا له

أعلن نادي الوحدة السعودي في بيان رسمي فسخ عقد دانييل كارينيو مدرب الفريق بالتراضي بينهما بصفة ودية.

ونشر النادي بيانا قال فيه: "بعد تواصل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، دانييل كارينيو، تم عقد اجتماع مطول بين إدارة النادي وبينه، وتوافق الطرفان على فسخ العقد القائم بينهما بصفة ودية".

وواصل البيان "قررت إدارة الوحدة تكليف مساعد المدرب الوطني، السيد عيسى المحياني، للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم".

وأتم "وتكليف أسامة برناوي مساعدا له، بالتوفيق للجهاز الفني الجديد مع الفرسان".

ومنذ استئناف النشاط الكروي في السعودية بعد توقفه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لم يفز الوحدة في أي مباراة، إذ خسر مباراتي الشباب والنصر وتعادل مع الرائد.

وتولى المدرب الأوروجوياني تدريب الوحدة خلال الصيف الماضي، وقاد الفريق في 24 مباراة بكل المسابقات فاز في 14 وتعادل مباراة وخسر 9.

اقرأ أيضا

السعيد يتحدث عن اقتراب رمضان من بيراميدز

مواجهات تاريخية قد تسفر عنها قرعة مونديال اليد

السعيد يجيب عن.. هل أحضر له صلاح عرضا من إنجلترا؟