رسميا - الوحدة السعودي يقيل كارينيو ويعين عيسى المحياني مدربا له

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 14:50

كتب : FilGoal

دانييل كارينيو

أعلن نادي الوحدة السعودي في بيان رسمي فسخ عقد دانييل كارينيو مدرب الفريق بالتراضي بينهما بصفة ودية.

ونشر النادي بيانا قال فيه: "بعد تواصل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، دانييل كارينيو، تم عقد اجتماع مطول بين إدارة النادي وبينه، وتوافق الطرفان على فسخ العقد القائم بينهما بصفة ودية".

وواصل البيان "قررت إدارة الوحدة تكليف مساعد المدرب الوطني، السيد عيسى المحياني، للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم".

أخبار متعلقة
الوحدة السعودي يرد عبر في الجول على أنباء رغبته في ضم أوناجم تقرير مغربي: الوحدة السعودي يعرض 5 ملايين دولار لضم أوناجم من الزمالك الوحدة السعودي: لا نرغب في ضم حسام عاشور

وأتم "وتكليف أسامة برناوي مساعدا له، بالتوفيق للجهاز الفني الجديد مع الفرسان".

ومنذ استئناف النشاط الكروي في السعودية بعد توقفه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لم يفز الوحدة في أي مباراة، إذ خسر مباراتي الشباب والنصر وتعادل مع الرائد.

وتولى المدرب الأوروجوياني تدريب الوحدة خلال الصيف الماضي، وقاد الفريق في 24 مباراة بكل المسابقات فاز في 14 وتعادل مباراة وخسر 9.

اقرأ أيضا

السعيد يتحدث عن اقتراب رمضان من بيراميدز

مواجهات تاريخية قد تسفر عنها قرعة مونديال اليد

السعيد يجيب عن.. هل أحضر له صلاح عرضا من إنجلترا؟

في السعودية الدوري السعودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا جازيتا: بولونيا في مفاوضات أولية مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي 5 دقيقة | المحترفون
كومان يتحدث عن تدريب برشلونة.. وكشف تفاصيل المفاوضات 24 دقيقة | أوروبا
رسميا - الوحدة السعودي يقيل كارينيو ويعين عيسى المحياني مدربا له 33 دقيقة | السعودية
رسميا - توتنام يضم هارت 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - مدافع ريال مدريد مستمر مع غرناطة لموسم جديد ساعة | أوروبا
ليفربول يعلق لـ في الجول على إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جريدة نمساوية: إصابة شخص داخل معسكر ليفربول بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك