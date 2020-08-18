رسميا - مدافع ريال مدريد مستمر مع غرناطة لموسم جديد

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

خيسوس فاييخو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد انتقال مدافعه خيسوس فاييخو إلى غرناطة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد.

وأفاد النادي الملكي في بيان: "اتفق نادي ريال مدريد مع نادي غرناطة على انتقال اللاعب فاييخو على سبيل الاعارة للموسم المقبل، حتى 30 يونيو 2021".

المدافع الإسباني الشاب قضى النصف الأول من الموسم الماضي معارا لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي، قبل أن يستكمل الموسم مع غرناطة.

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ولم يحظ فاييخو بمشاركات عديدة تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو في تشكيل الذئاب بالدوري الإنجليزي، لكنه شارك في 14 مباراة مع الفريق الأندلسي.

وخاض الإسباني البالغ 23 عاما 7 مباريات فقط في جميع المسابقات مع الفريق الإنجليزي منذ بداية الموسم.

وخرج فاييخو معارا من صفوف الملكي للمرة الرابعة بعدما سبق له اللعب لصفوف ريال سرقسطة الإسباني وإينتراخت فرانكفورت الألماني.

فاييخو لعب بقميص ريال مدريد خلال موسمي 2017-18 و2018-19 في 19 مباراة مسجلا هدفا وحيدا.

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جيسوس فاييخو ريال مدريد غرناطة
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