عبد الحفيظ لـ في الجول: إصابة متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 13:02

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي ينقذ الأهلي من هدف مبكر ضد الإنتاج الحربي

أثبتت الفحوصات والأشعة إصابة مدافع الأهلي محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي، حسبما أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "الأشعة أثبتت إصابة متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي".

وأضاف "غدا الأربعاء سيتم عرض متولي على الجراح أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية في الأهلي، لاستبيان حاجته لجراحة من عدمها، والمكان الأنسب لإقامة الجراحة سواء في مصر أو خارجها".

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وتتحدد مدة غياب اللاعب بناء على طريقة العلاج.

وتعرض متولي للإصابة في الرباط الصليبي مرتين من قبل عندما كان في صفوف الدراويش.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ20 للدوري قبل مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

صاحب الـ 27 عاما انتقل للأهلي مطلع الموسم الجاري من الإسماعيلي.

وشارك متولي في 15 مباراة مع الأهلي هذا الموسم.

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