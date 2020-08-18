المدير الرياضي للاتسيو: أحترم سيلفا كلاعب لكن ليس كرجل

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

دافيد سيلفا - مانشستر سيتي

يشعر نادي لاتسيو بغضب كبير للغاية إزاء الطريقة التي عامل بها ديفيد سيلفا النادي قبيل توقيعه لفريق ريال سوسيداد، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وصرح إجلي تاري المدير الرياضي للاتسيو لشبكة سكاي بكلمات مقتضبة قائلا: "أحترم ديفيد سيلفا كلاعب لكن ليس كرجل".

وقال التقرير إن سيلفا لم يخبر لاتسيو حتى أنه قد وقع لريال سوسيداد، لكن النادي اكتشف بالصدفة فور إعلان نظيره الإسباني عن ضم اللاعب صاحب الـ34 عاما.

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وأوضح التقرير أن لاتسيو يشعر بأنه عومل بقلة احترام لأنه اعتقد أن اللاعب أراد بعض الوقت لنفسه لتوديع مانشستر سيتي بعد قضاء 10 سنوات مع النادي الإنجليزي.

وكان من المفترض أن تتم الصفقة خاصة وأنه تم حجز موعد الفحص الطبي للاعب في روما، وسيوقع على عقد يمتد لـ3 سنوات براتب سنوي 4 ملايين يورو متضمنة الإضافات، مع مزايا مثل سائق خاص واستخدام طائرة خاصة.

وأعلن ريال سوسيداد ضم سيلفا بعقد يمتد لعامين في تحول مفاجئ وسط تقارير باهتمام السد والدحيل بضمه مع وجود مفاوضات من لاتسيو.

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