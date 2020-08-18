خبر في الجول – متولي يخضع لفحوصات شاملة قبل تحديد موضع إصابته

يخضع مدافع الأهلي محمود متولي لفحوصات شاملة في الوقت الحالي، لتحديد موضع إصابته التي منعته من استكمال مباراة الأحمر ضد أسوان.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأطباء لم يبلغوا متولي بتشخيص إصابته حتى الآن، ومازالت الفحوصات مستمرة لاستبيان إن كانت الإصابة في الرباط الصليبي، أو في غضروف الركبة.

ومن المنتظر أن تخرج النتيجة في الساعات القليلة المقبلة، ويتم الإعلان عنها رسميا من قبل النادي.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ20 للدوري قبل مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

صاحب الـ 27 عاما انتقل للأهلي مطلع الموسم الجاري من الإسماعيلي.

وشارك متولي في 15 مباراة مع الأهلي هذا الموسم.

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