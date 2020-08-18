رسميا - تأجيل مباراة مارسيليا وسانت إيتيان في الدوري بعد إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، تأجيل مباراة مارسيليا ضد سانت إيتيان في افتتاحية الدوري الفرنسي بعد إصابة 3 أشخاص من فريق مارسيليا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الرابطة بيانا رسميا قالت فيه: "في ضوء نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة لنادي مارسيليا، تقرر تأجيل مباراته ضد سانت إيتيان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لموسم 2020-2021".

وكانت المواجهة بين الفريقين ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن افتتاحية الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

ووفقا للبروتوكول التنظيمي للمباريات الذي وضعته الرابطة، فقد تقرر تأجيل المباراة لتقام أحد أيام الأربعاء 16 أو الخميس 17 من شهر سبتمبر المقبل.

وأتم بيان الرابطة: "القرار يخضع أيضا لتطور الحالة الصحية للاعبي مارسيليا، والتاريخ النهائي للمواجهة سيتم إعلانه في وقت لاحق".

وكان من المفترض أن يواجه سانت إيتيان مضيفه مارسيليا ضمن أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، على أن تستأنف المواجهات يومي السبت والأحد.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من موسم 2020-2021 بين بوردو ونانت يوم السبت في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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