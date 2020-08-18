رسميا - تأجيل مباراة مارسيليا وسانت إيتيان في الدوري بعد إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، تأجيل مباراة مارسيليا ضد سانت إيتيان في افتتاحية الدوري الفرنسي بعد إصابة 3 أشخاص من فريق مارسيليا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الرابطة بيانا رسميا قالت فيه: "في ضوء نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة لنادي مارسيليا، تقرر تأجيل مباراته ضد سانت إيتيان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لموسم 2020-2021".

وكانت المواجهة بين الفريقين ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن افتتاحية الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

أخبار متعلقة
مارسيليا يعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا تقرير: مانشستر سيتي يبحث تدعيم دفاعه من مارسيليا وفاة رئيس مارسيليا السابق بـ فيروس كورونا

ووفقا للبروتوكول التنظيمي للمباريات الذي وضعته الرابطة، فقد تقرر تأجيل المباراة لتقام أحد أيام الأربعاء 16 أو الخميس 17 من شهر سبتمبر المقبل.

وأتم بيان الرابطة: "القرار يخضع أيضا لتطور الحالة الصحية للاعبي مارسيليا، والتاريخ النهائي للمواجهة سيتم إعلانه في وقت لاحق".

وكان من المفترض أن يواجه سانت إيتيان مضيفه مارسيليا ضمن أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، على أن تستأنف المواجهات يومي السبت والأحد.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من موسم 2020-2021 بين بوردو ونانت يوم السبت في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضا

السعيد يتحدث عن اقتراب رمضان من بيراميدز

مواجهات تاريخية قد تسفر عنها قرعة مونديال اليد

السعيد يجيب عن.. هل أحضر له صلاح عرضا من إنجلترا؟

في فرنسا الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: وكيل النني يصل تركيا للتفاوض مع طرابوزن سبور وجالاتا سراي دقيقة | المحترفون
آس: تشافي كان الخيار الأول لتدريب برشلونة لكنه رفض 2 دقيقة | أوروبا
طبيب الإسماعيلي يوضح سبب غياب باهر وصادق ودونجا عن لقاء وادي دجلة 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جنابري: نتيجتنا ضد برشلونة كانت مفاجئة.. وعلينا الحذر من نقطة قوة ليون 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يفكر في دييجو كوستا 26 دقيقة | أوروبا
بخطأ قاتل.. حرس الحدود يهزم طنطا في صراع الهبوط بالدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
لوفرين: تركت الفندق وذهبت متنكرا إلى أنفيلد للاحتفال بالدوري مع جماهير ليفربول 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة لايبزج وسان جيرمان.. ما الذي يربط رانكيك وتوخيل وناجلسمان 55 دقيقة | تحليل في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك