نوير: إذا ارتكبنا هفوات مؤثرة أمام ليون سنجد أنفسنا خارج دوري الأبطال

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ - دوري أبطال أوروبا

أكد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ أن الفريق البافاري طوى صفحة برشلونة ويستعد بقوة لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

بايرن ميونيخ اكتسح برشلونة بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل لمواجهة ليون في نصف النهائي بالدورة المجمعة للأدوار المتبقية من دوري الأبطال التي تقام في البرتغال.

وقال نوير في تصريحات لموقع ناديه: "ما حدث كان استثنائيا بحق.. لقد راجعت شريط الأهداف في ذهني أكثر من مرة".

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وأضاف "ليس هناك وقت طويل للتفكير في ما حدث، فنحن تنتظرنا مباراة جديدة يوم الأربعاء، وعلينا أن نكون مستعدين كما ينبغي للتحدي القادم".

وواصل "ليون فريق جيد ومنظم للغاية. لقد نجحوا في الاستفادة من الهجمات المرتدة أمام مانشستر سيتي، لذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا".

وشدد الحارس المتوج بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني "إذا ارتكبنا أخطاءً مؤثرة، قد نجد أنفسنا خارج البطولة".

ويثق نوير في قدرة بايرن على تخطي عقبة الفريق الفرنسي، وأو "هذه البطولة تعني لنا الكثير، ونحن جاهزون بدنيًا وذهنيًا لهذا التحدي".

وأكمل "نحن نمر بفترة جيدة، ولدينا أكثر من لاعب يستطيع تهديد مرمى الخصم وتسجيل الأهداف".

وأتم "لدينا خط هجوم قوي والجميع شاهدوا عدد الأهداف التي سجلناها في الفترة الأخيرة".

ويلعب باريس سان جيرمان ضد لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء في نصف النهائي الأول لدوري أبطال أوروبا.

بينما يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي، في نهائي دوري الأبطال في البرتغال.

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