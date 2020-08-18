لوكاكو: رقمي الفردي؟ المهم هو الفوز.. مانشستر يونايتد يبدو جيدا من أجل الموسم المقبل

قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان إن تحقيقه لرقم فردي لا يهم بقدر الفوز أمام إشبيلية. كما أثنى على ما قام به فريقه السابق مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم وكذلك زملائه السابقين.

وصرح لوكاكو عقب المباراة للتلفزيون البريطاني قائلا: "الفريق يؤدي بشكل جيد، الجميع يحاول أن يقدم أفضل ما لديه، عملنا بشكل قوي في فترة المعسكر القليلة التي تواجدنا فيها معا".

وواصل "كانت مواجهات قوية، لكنني أعتقد أن النتائج توضح العمل الشاق، سواء بدنيا أو فنيا، الجميع منح كل ما لديه للاستمرار وهذا شيء جيد".

وأكمل "أعتقد أن كل شيء يسير على نحو جيد حاليا، من الجيد كسر الأرقام، لكن في النهاية نحن هنا للفوز وخصمنا في النهائي مرشح للفوز باللقب".

لوكاكو أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 10 مرات في 10 مباريات على التوالي في الدوري الأوروبي.

وعند سؤاله عن فريقه السابق مانشستر يونايتد وتوديعه البطولة من نصف النهائي أمام إشبيلية قال لوكاكو: "مانشستر يونايتد حاول بأقصى ما لديه ومر بموسم جيد، أولي جونار سولشاير قام بعمل جيد وكذلك اللاعبين".

وواصل "مايسون جرينوود وأنطوني مارسيال وماركوس راشفورد ثبتوا أقدامهم وتوقعت كل ما حدث".

وأتم "أشعر بسعادة كبيرة من أجلهم ويبدون جيدين للغاية من أجل الموسم المقبل، ليس لدي شك في ذلك".

لوكاكو انضم إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2019 بمبلغ 74 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

المهاجم البلجيكي صاحب الـ27 عاما شارك مع إنتر في 50 مباراة من أصل 52 في الموسم الجاري سجل خلالها 33 هدفا في كل المسابقات وصنع 6 آخرين.

إنتر يواجه إشبيلية الإسباني في نهائي البطولة يوم الجمعة 21 أغسطس على ملعب راين إنيرجي شتاديون في مدينة كولن الألمانية.

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