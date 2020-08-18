شقيق حسني عبد ربه: الإسماعيلي رفض قيد نجلي فذهب للزمالك.. ولديه إمكانيات عمه

تمنى طارق عبد ربه، شقيق أسطورة الإسماعيلي حسني عبد ربه، أن يكون نجله محمد ضمن صفوف الدراويش، لكن "التجاهل" حسبما وصف كان سبب رحيله للزمالك.

وقال عبد ربه لـ FilGoal.com : "لم يتم قيد نجلي رغم اعتراف مدربيه بأنه لاعب جيد، لا أعرف سببا لهذا التجاهل".

وأردف "توقيعه للزمالك جاء عن طريق محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين وعندما شاهده طارق يحيى مدير قطاع الناشئين بالزمالك طلب على الفور التعاقد معه وهو ما حدث فى اليوم التالي".

وأوضح عبدربه الكبير "نجلي يملك الكثير من إمكانيات عمه، حيث يلعب في وسط الملعب ويسجل من الضربات الثابتة".

وأتم "كنت أتمنى وجوده في نادي بلده، إلا أنه لم يجد الاهتمام".

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