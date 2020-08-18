مؤتمر كونتي: تصريحاتي السابقة؟ لست شخصا دبلوماسيا

أثنى أنطونيو كونتي مدرب إنتر على لاعبيه بعد الفوز ضد شاختار في نصف نهائي الدوري الأوروبي، كما تطرق للحديث حول تصريحاته التي انتقد خلالها الإدارة في وقت سابق. وذلك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وبدأ كونتي حديثه قائلا: "قدمنا مستوى جيد ووصلنا للنهائي بعد اللعب ضد فريق أظهرناه أقل قوة رغم جودته الكبيرة".

وأضاف "صعبنا الأمور عليهم دفعناهم للركض والدفاع والانتظار ما صعب عليهم الأمور، الخطة كانت صحيحة ولعبنا بشجاعة وأشعر بسعادة ورضا كبيرين".

وواصل "الأولاد لعبوا مباراة بطريقة أوروبية والثناء يذهب إليهم".

وأكمل "كنت خائفا بشدة لأن شاختار فريق قوي وجعلناه يبدو كفريق عادي بمستوانا الرائع، الآن علينا أن نستعيد طاقتنا ونستعد لمنح الفرحة لجماهيرنا ولكل من في إنتر الذين يتابعوننا بحماس وسيكونون فخورين بهذا الفريق الذي يمنح روحه في الملعب".

وتابع "الوصول إلى هذه المرحلة يرضي الجميع، الكثير من اللاعبين خاضوا هذا اللقاء للمرة الأولى، إنهم يكتسبون الخبرة من خلال اللعب في بطولة مهمة مثل هذه، ولم نفز بها منذ وقت طويل كذلك".

وأردف "الآن سنواجه إشبيلية وهو فريق يمتلك خبرة كبيرة وفاز بهذه البطولة في السنوات الأخيرة أكثر من مرة، لكن لدينا الرغبة والحماس والعزيمة لكي نقدم أداء مذهلا".

إنتر ميلان فاز بنتيجة 5-0 على شاختار ليصل إلى نهائي الدوري الأوروبي لمواجهة إشبيلية.

وتابع كونتي: "حينما تقدم عملا قويا على الصعيد الفني والبدني اللاعب قد يصاب بالإجهاد، لكن إن كان اللاعبون أذكياء كفاية سيتفهمون أنهم سيتطورون بهذه الطريقة".

وواصل "أفعل ذلك بنية طيبة من أجلهم وأجل النادي".

الفوز هو الأكبر لأي فريق في نصف النهائي بمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي على مدار تاريخها.

وإنتر وصل إلى النهائي رقم 5 في تاريخه بالدوري الأوروبي، والأول له منذ 1998.

وعند سؤال كونتي عن لحظة انفعاله في نهاية الدوري عبر سكاي إيطاليا، قال: "في تلك اللحظة شعرت بأشياء وتحدثت وبعد ذلك ما قلته كان متحفظا حتى لو تعجب الإعلام منه".

وواصل "لست شخصا دبلوماسيا، أبدوا حادا، في بعض الأحيان تحدث مثل تلك الأمور وأقول ما أفكر فيه، لكن دائما بطريقة متحفظة دون الرغبة في إهانة أي شخص".

وأكمل "الإعلام يحب أن يتعجب من بعض المواقف ويركز عليها دون غيرها".

وتابع "أعلم أن علينا أن نمر بخطوات معينة لكي نصبح ما يرغب فيه إنتر في المستقبل".

وأكمل "بدأنا من حيث انتهينا في العمل على مدار العام وأيضا خلال فترة الإغلاق، الأولاد كانوا يعلمون وأنا أعتقد أننا يمكننا إنهاء الأمر كأبطال في الدوري والفوز بعدة كؤوس".

وأتم "في كأس إيطاليا لم نكن محظوظين، في الدوري كانت لدينا ذلتين غير مبررتين ضد بولونيا وساسولو، لكنك تتعلم من الأمور السلبية، انتهى بنا المطاف على بعد نقطة من يوفنتوس، لكن الآن لنستمتع بوصولنا إلى النهائي".

إنتر يواجه إشبيلية الإسباني في نهائي البطولة يوم الجمعة 21 أغسطس على ملعب راين إنيرجي شتاديون في مدينة كولن الألمانية.

ما الذي حدث؟

عقب الفوز بنتيجة 2-0 أمام أتالانتا في آخر جولات الدوري الإيطالي، قال كونتي إنه لم يحصل على الدعم والحماية الكافيين من النادي له وللاعبيه، وطلب مقابلة ستيفن زانج رئيس النادي بشكل شخصي.

قال كونتي: "لقد كان عاما صعبا على المستوى الشخصي، صعبا للغاية، لا أفكر أن اللاعبين رأوا أن عملهم قد تم الثناء عليه بما يكفي، لا أعتقد أن عملي كذلك حصل على ما يكفي من ثناء، وجميعا حصلنا على حماية قليلة للغاية من النادي".

وواصل "تطورنا على كافة الأصعدة، بما فيها خارج الملعب، والنادي الكبير يجب أن يحمي لاعبيه أكثر، سنناقش الأمر بالكامل في نهاية الموسم، يجب أن أقابل الرئيس زانج وهو في الصين الآن".

كونتي فاز بـ32 من أصل 52 مباراة قادها كمدرب لإنتر، وقاد الفريق لوصافة يوفنتوس بفارق نقطة.

وصافة إنتر لبطل الدوري الإيطالي أمر لم يحدث منذ موسم 2010-2011، إذ أن أفضل مواسم الفريق من بعد ذلك الموسم كانت في 2015-2016 و 2017-2018 و2018-2019 باحتلاله المركز الرابع. أي أن كونتي حقق ما لم يحدث منذ 9 أعوام.

وكانت آخر مرة حصد خلالها إنتر لقب الدوري الإيطالي في 2009-2010.

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