مارسيليا يعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا

أعلن نادي أولمبيك مرسيليا صباح الثلاثاء إصابة 3 أشخاص بين صفوفه بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان: "بعد الاختبارات التي أجريت يوم الاثنين، لم يتم الكشف عن أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ولكن تم تأكيد 3 حالات مشتبه بها يوم الأحد".

وأضاف البيان "لقد أرسل النادي كل التفاصيل إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

ولم يذكر النادي الفرنسي أسماء المصابين بالفيروس.

وأشارت جريدة ليكيب إلى أن مارسيليا يأمل في تأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري الفرنسي الأسبوع المقبل.

وكان النادي قد أعلن يوم الجمعة إصابة لاعبه جوردان أمافي بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلتقي مرسيليا مع سانت إيتيان في انطلاق الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم الجمعة.

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