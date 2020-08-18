جوزيه: الأهلي يقدر على تخطي الوداد.. ولدي ذكريات عديدة في 23 مواجهة ضد الزمالك

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 00:38

كتب : FilGoal

مانويل جوزيه

يرى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لـ الأهلي أن المارد الأحمر قادر على تخطي عقبة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جوزيه: "اللعب ضد الفرق المغربية لم يكن سهلا أبدا للأهلي".

وأردف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "كنا ننتصر ولكن المباريات تكون دائما صعبة".

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وأضاف " أرى أن الأهلي كفريق كبير يقدر على تخطي مثل تلك المباريات".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي نهاية شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري الأبطال.

وتطرق جوزيه للحديث عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام الزمالك، قائلا: " لعبت ضد الزمالك 23 مباراة، تعادلنا 3 مرات، وخسرنا مرتين وانتصرنا 18 مرة من بينهم 6-1".

وأكمل حديثه قائلا: " ولذلك لدي العديد من الذكريات مع مواجهة الزمالك".

واستمر " توقعاتي للمباراة؟ الفارق في النقاط بين الثنائي أكثر من 20 نقطة* ولذلك الأهلي لا يحتاج للمكسب ليعدل موقفه في الدوري".

وأردف " ولكن عادة مباريات القمة تكون الأكثر تشويقا، مثل مباريات الأهلي والإسماعيلي أيضا، وما ينقص تلك المباريات فقط هو التواجد الجماهيري".

وأتم " الأهلي هو المرشح الأقوى للفوز على الزمالك".

وينطلق قمة الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

*الفارق في النقاط بين الأهلي والزمالك 18 نقطة. الأهلي يمتلك 56 نقطة من 20 مباراة، والزمالك 38 نقطة من 19 مباراة.

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