أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من التجديد لنجوم الفريق

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك موقف نجوم الفريق من تجديد تعاقداتهم في الفترة المقبلة.

وقال أمير مرتضى عبر بث مباشر: "حازم إمام ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ويوسف إبراهيم أوباما وفرجاني ساسي بنهاية الموسم المقبل، وعبد الله جمعة ومحمود علاء بعد موسمين".

وأضاف "لا نريد وضع أي ضغوط على اللاعبين في الفترة الحالية لأننا نركز بقوة للفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحسين موقف الفريق في جدول الدوري".

وأكمل "عدم الإعلان عن أي شيء بشأن تجديد عقود اللاعبين ليس معناه أن هناك مشكلة ولكن ننتظر التوقيت الأنسب للإعلان عن ذلك سواء بالتجديد أو لا".

وأتم تصريحاته "حتى إذا كان هناك لاعب لن يجدد تعاقده مع الزمالك سنعلن ذلك ولكن في الوقت المناسب الذي لا يؤثر سلبيا على الفريق".

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