قائمة الزمالك - غيابات بالجملة وظهور أسماء جديدة وعودة أوباما أمام نادي مصر

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 19:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الترجي - أوباما

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على إراحة العديد من لاعبي الفريق، قبل مواجهة نادي مصر.

الزمالك يستعد لمواجهة نادي مصر يوم الثلاثاء في التاسعة مساءً في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

قائمة الزمالك شهدت عودة يوسف إبراهيم "أوباما" بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب ظهور محمود عبد الرحيم "جنش" ومجموعة كبيرة من الشباب مثل أحمد عيد وحاتم محمد ويوسف فاروق جعفر ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي.

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وقرر كارتيرون إراحة محمود علاء ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومصطفى محمد من مواجهة نادي مصر، التي سيعقبها مواجهة الأهلي.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد صبحي.

الدفاع: محمد حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد عيد - حاتم محمد.

الوسط: إسلام جابر - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيف فاروق جعفر - محمد عنتر - حسام أشرف - محمد حسام "بيسو" - ياسين مرعي - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي.

الهجوم: كاسونجو - أسامة فيصل.

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