أمير مرتضى: نعم الزمالك دخل في صفقة رمضان صبحي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك عن دخول ناديه في صفقة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون الزمالك الأهلي

وقال أمير مرتضى عبر بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بالفعل الزمالك دخل في صفقة رمضان صبحي".

وأوضح "أرسلنا عرضا لنادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي ووافقنا على طلباته المالية لبيع رمضان صبحي".

وأكمل "وهذا تصرف مشروع لأننا نتحدث مع النادي صاحب الحق الأصيل في اللاعب".

وواصل "رحيل رمضان صبحي عن الأهلي بعد انتهاء إعارته لا يصنف فشلا للإدارة الحمراء لأنه في الأساس ليس ملكا للنادي".

وأتم تصريحاته "كرة القدم لعبة ترفيهية والمصطلحات مثل خائن وباع النادي وأعظم فريق في الكون والأفضل في التاريخ وابن النادي هي التي تصنع التعصب بين الجماهير وأنا ضد كل هذه المصطلحات".

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