لم يعرفا الانتصار حتى الآن.. إنبي وسموحة يتعادلان

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 17:57

كتب : FilGoal

إنبي

تعادل إنبي مع ضيفه سموحة سلبيا بدون أهداف اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت بينهما في منلعب بتروسبورت في الجولة 20 من الدوري.

وتعد هذه هي المباراة الثانية لكل فريق عقب استئناف الدوري بعدما توقف لأكثر من خمسة شهراء جراء تفشي فيروس كورونا.

ولم تشهد المباراة أي فرص خطيرة خلالها ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

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ومنذ استئناف الدوري خاض سموحة مباراة ضد المقاولون تعادل فيها إيجابيا بهدف لمثله والآن تعادل سلبيا مع إنبي.

فيما كان خسر إنبي من الأهلي بهدفين دون رد قبل أن يحصد نقطته الأولى بعد استئناف الدوري اليوم.

بتلك النتيجة وصل رصيد إنبي إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز السابع بعدما خاض كل مبارياته الـ20.

فيما وصل رصيد سموحة إلى 27 نقطة يحتل بهم المركز السادس وخاض كل مبارياته كذلك.

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