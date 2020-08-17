مران الزمالك – عودة أوباما استعدادا للقاء نادي مصر.. وتدريبات قوية للحراس

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 17:32

كتب : إبراهيم رمضان

أوباما - الزمالك - بيراميدز

عاد يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك للمشاركة في المران الجماعي لفريقه المقام اليوم الإثنين عقب شفائه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

وعانى أوباما من شد في العضلة الأمامية وخاض تدريبات تأهيلية في الأيام الماضية.

ويستعد الزمالك للقاء نادي مصر غدا الثلاثاء في الجولة 20 من الدوري.

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كما شهد المران تقسيم المدير الفني باتريس كارتيرون للاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز المعاون.

وخضع حراس المرمى لتدريبات قوية تضمنت التعامل مع التسديدات بعيدة المدى والعرضيات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ38 نقطة بعدما خاض 19 لقاء.

أما نادي مصر فيحتل المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب بـ12 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.

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