أزمة في اللجنة الأولمبية بسبب انقطاع الكهرباء وتأخر رد وزارة الرياضة على طلب شراء محول

دخلت الاتحادات الرياضية واللجنة الأولملبية المصرية في أزمة خلال الأيام الأخيرة بسبب انقطاع الكهرباء منذ يوم الجمعة الماضية بسبب عطل في المحول الخاص.

وتأكد مسؤولو اللجنة الأولمبية أن محول الكهرباء الحالي يجب نقله للشركة لإصلاح العطل ما يعني استمرار الأزمة لفترة قد تصل لثلاثة أسابيع وهو ما يؤدي لتعطل العمل.

لذا يريد المسؤولون شراء محول كهربا جديد والذي تبلغ تكلفته 300 ألف جنيه وتم إبلاغ وزارة الرياضة بالأزمة الحالية لكن لم يتم الرد على الطلب.

وتنتظر اللجنة الأولمبية رد وزارة الرياضة على طلبهم بالحصول على دعم مادي لشراء محول كهرباء جديد في ظل توقف العمل حاليا.

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