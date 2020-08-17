كرة سلة - مصر تشارك بكأس العالم للمهارات للناشئين والناشئات

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن مجموعات بطولة كأس العالم للمهارات الفردية التي يشارك فيها منتخب مصر للناشئين ومنتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة.

ويشارك منتخب مصر للناشئين والناشئات في بطولة كأس العالم للمهارات الفردية في الفترة من 18 لـ 23 أغسطس الجاري على صالة المركز الأولمبي في المعادي.

وتدير بطولة كأس العالم للمهارات الفردية تديرها رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تحت إشراف لجنة المنتخبات برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة، وتقام البطولة بين منتخبين في نفس التوقيت "أونلاين" بوجود كل منتخب في بلاده دون أي تنقل.

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ووقع المنتخب المصري للناشئين في المجموعة الأولى مع إيطاليا وبنما وتايلاند، إذ يفتتح المنتخب مبارياته بمواجهة بنما في الحادية عشر صباحًا ثم مواجهة إيطاليا في الحادية عشر والنصف صباحًا غدًا الثلاثاء ثم يواجه منتخب تايلاند يوم الأربعاء 19 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

أما منتخب الناشئات، فيبدأ مبارياته بمواجهة منتخب أستراليا في الثانية عشر ظهرًا ثم مواجهة منتخب إسبانيا في الثانية عشر والنصف ظهرًا غدًا الثلاثاء، ثم يواجه منتخب أنتيغوا يوم 19 أغسطس في الحادية عشر والنصف صباحًا.

وتصعد المنتخبات أصحاب الترتيب الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي يوم 21 أغسطس، ثم تنطلق مواجهات دور نصف النهائي يوم 22، على أن تختتم البطولة يوم 23 من الشهر نفسه.

وأعلن رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب الناشئين عن قائمة المنتخب التي تضم 10 لاعبين وهم "مؤمن طارق خيري ومحمود وليد عبد المحسن وعبد الله ناصر من النادي الأهلي، إبراهيم محمد نبيل وعمر سعد حسن ويس أحمد عبد الفتاح من نادي سبورتنج، عمر محمد الدياسطي ومروان طارق محمد من الاتحاد السكندري، مازن أشرف الذهبي من نادي الشمس، آسر محمد جودة من سموحة".

فيما أعلن علي هاشم المدير الفني لمنتخب الناشئات عن قائمة تضم 10 لاعبات وهن "فريدة تامر ولجين سامي وفريدة مسعد وفريدة البنداري من نادى الصيد، هالة علي ورضوى علاء الدين وياسمين علاء الدين وآية خالد الفقي من النادي الأهلي، جنى حازم بركة من نادي الجزيرة وفريدة خالد حسن من نادي سبورتنج".

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