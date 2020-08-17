مصدر من المصري لـ في الجول: مواجهة الاتحاد في طريقها للتأجيل.. واجتماع باللجنة الخماسية

تتجه مواجهة الاتحاد السكندري والمصري إلى التأجيل بسبب عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الفريق البورسعيدي.

وعلم FilGoal.com أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفريق المصري قد وصلت بالفعل لإدارة النادي وأثبتت إصابة أكثر من 10 لاعبين بفيروس كورونا.

وقال مصدر في النادي المصري لـ FilGoal.com: "أبلغنا اتحاد الكرة بنتيجة المسحة وننتظر القرار الرسمي".

وتابع "طالبنا بتأجيل المواجهة بشكل رسمي بعد تخطي الحالات الإيجابية للاعبين للعدد المسموح به من اللجنة الخماسية".

وعن حقيقة إصابة الأربعة حراس مرمى للفريق أوضح: "نحن ملتزمون الصمت نهائيا لحين انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية واتخاذ القرار الرسمي".

وشدد "رفضنا الإعلان عن أي نتيجة من المسحة الطبية وتعهدنا للجنة الخماسية بالصمت حتى الإعلان الرسمي".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد المباراة في طريقها للتأجيل ولكن اللجنة الخماسية مجتمعة الآن لمناقشة الأمر وإعلان قرارها النهائي".

أما نادي الاتحاد السكندري فكانت نتيجة المسحة الطبية الخاصة به سلبية بالكامل، لكنه أعرب عن دعمه ومساندته للفريق البورسعيدي في طلب التأجيل.

ودخلت إدارة المصري في مفاوضات حالية مع اللجنة الخماسية من أجل تأجيل اللقاء وهناك اتجاه بالفعل لاتخاذ القرار وإعلانه رسميا.

وكان المصري سيحل ضيفا على الاتحاد السكندري في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 20.

ولم يلعب المصري سوى مباراة واحدة منذ استئناف النشاط عندما خسر أمام الزمالك بهدف دون رد.

وبعد ذلك تم تأجيل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود، واتخاذ اتحاد الكرة قرارا بإقامة مواجهة الإسماعيلي والتي شهدت عدم حضور الفريق البورسعيدي للمباراة.

اقرأ أيضا:

الإسماعيلي يكشف رأيه في العرض التركي لباهر المحمدي

ماني يتوج بجائزة فردية

هل يتم مبادلة نيمار مقابل جريزمان؟