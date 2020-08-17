بعد إصابة لاعب المقاصة.. طبيب الزمالك لـ في الجول: مسحتنا سلبية

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن سلبية عينة فريقه بعد المسحة التي أجراها أمس الأحد للكشف عن فيروس كورونا.

وقال أسامة لـ FilGoal.com: "أجرينا مسحة أمس الأحد وجاءت سلبية".

ويأتي القلق بعد ثبوت إصابة لاعب مصر للمقاصة عبد الله مجدي بالفيروس بعد يومين من مواجهة الفريقين والتي حسمها الأبيض بهدف.

فاز الزمالك على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري.

سجل البديل حسام أشرف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الـ93 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ38 مرتقيا للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الـ17 في المركز الـ15.

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