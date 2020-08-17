إصابة جناح المقاصة بـ كورونا

أصيب عبد الله مجدي جناح مصر للمقاصة بفيروس كورونا، بحسب آخر مسحة خضع لها الفريق أمس الأحد قبل مواجهة الجونة.

وشارك مجدي في خسارة فريقه أمام الزمالك 1-0 في الدوري.

وأعلن المقاصة عزل مجدي، وإخضاعه للعزل المنزلي، فيما استمرت إيجابية عينة ثنائي الفريق عمرو مرعي ومحمد مسعد.

واختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.

وضمت القائمة كلا من..

حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو

الدفاع: أحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد صبيحة

الوسط: محمد كناريا وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم

الهجوم: صلاح عاشور وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وصلاح أمين وأودو موسيس.

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