إصابة جناح المقاصة بـ كورونا
الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 15:57
كتب : أحمد الخولي
أصيب عبد الله مجدي جناح مصر للمقاصة بفيروس كورونا، بحسب آخر مسحة خضع لها الفريق أمس الأحد قبل مواجهة الجونة.
عبد الله مجدي
النادي : مصر للمقاصة
وشارك مجدي في خسارة فريقه أمام الزمالك 1-0 في الدوري.
وأعلن المقاصة عزل مجدي، وإخضاعه للعزل المنزلي، فيما استمرت إيجابية عينة ثنائي الفريق عمرو مرعي ومحمد مسعد.
واختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.
وضمت القائمة كلا من..
حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو
الدفاع: أحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد صبيحة
الوسط: محمد كناريا وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم
الهجوم: صلاح عاشور وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وصلاح أمين وأودو موسيس.
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