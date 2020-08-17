مؤتمر توخيل: مبابي سيشارك كأساسي.. لم أتخيل لعب نصف نهائي دوري الأبطال ضد ناجلزمان

سيشارك كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد لايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، حسبما أكد مدربه توماس توخيل.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "لقد لعب مبابي 30 دقيقة ضد أتالانتا دون أن يشعر بمشاكل في القدم".

وأضاف "مبابي يمكنه الظهور منذ ركلة البداية أمام لايبزيج، لكن يتعين علينا تقييم ما إذا كان يمكنه المشاركة لـ90 دقيقة أم لا، سنقرر ذلك".

وحول علاقة بطل مونديال 2018 مع نيمار، أوضح توخيل "علاقة مبابي ونيمار علاقة رائعة جدا، لا أحد يستطيع الفوز باللعب بمفرده، أنا سعيد لوجود أجواء جيدة وسط هذه المجموعة من اللاعبين".

وأكمل المدرب الألماني "نحن نستحق التواجد في نصف نهائي دوري الأبطال وموسمنا كان ناجحا بأتم معنى الكلمة".

مباراة سان جيرمان ولايبزيج ستشهد مواجهة بين توخيل ويوليان ناجلزمان المدير الفني للفريق الألماني والذي كان مساعدا له قبل 13 عاما.

وأوضح توخيل "حين كنت مدربا لفريق رديف أوجسبورج طلبت من ناجلزمان أن يصبح كشافا للاعبين ومحللا للأداء، بعدما أنهت الإصابة مشواره مع الكرة في الـ20 من عمره".

وأتم توخيل "بدأ ناجلزمان بعدها مشواره التدريبي حتى وصل لما هو فيه الآن، لم أتخيل أبدًا أن أواجهه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتأهل لايبزيج لنصف النهائي بعد الفوز على أتليتكو مدريد الإسباني.

































































ويلعب باريس سان جيرمان ضد لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء في نصف النهائي الأول لدوري أبطال أوروبا.

بينما يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي، في نهائي دوري الأبطال الأحد المقبل بالبرتغال.

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