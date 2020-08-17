صحفي سكاي إيطاليا: برشلونة يختار كومان لتدريب الفريق

اختارت إدارة برشلونة رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني خلفا لـ كيكي سيتيين المدرب الذي أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي إقالته مساء الأحد. وذلك وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا".

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع اختيار إدارة برشلونة على رونالد كومان لتدريب الفريق".

وواصل "سيترك تدريب منتخب هولندا لتولي قيادة برشلونة".

وأتم "البيان الرسمي سيصدر هذا الأسبوع".

برشلونة على وشك إصدار بيان رسمي بشأن إقالة سيتيين بعد الخسارة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ وتوديع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

كومان تولى تدريب منتخب هولندا في عام 2018 بعقد يمتد لـ4 أعوام ونصف، يتضمن المشاركة في كأس العالم 2022، وذلك خلفا لديك أدفوكات الذي فشل في التأهل لكأس العالم 2018.

كومان قاد هولندا للمشاركة في يورو 2020، والذي يقام في صيف العام المقبل، وتقع هولندا في مجموعة تضم النمسا وأوكرانيا وتنتظر الفائز من المباريات الإقصائية إما للدورة المجمعة للمرحلة A والتي تضم مباراتي نصف نهائي بين بلغاريا والمجر وايسلندا ورومانيا، أو الفائز من نصف نهائي المرحلة D والتي تضم مباراتي جورجيا وبيلاروسيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو.

المدرب صاحب الـ57 عاما قاد منتخب هولندا في 20 مباراة فاز في 11 وتعادل 5 وخسر 4، وسجل المنتخب معه 43 هدفا واستقبل 18.

أسطورة برشلونة، كومان كان مرشحا لتدريب الفريق بعد إقالة إرنستو فالفيردي المدرب السابق، وفقا لتقارير صحفية، وبحسب تلك التقارير فإنه رفض المهمة لأنها كانت في منتصف موسم جار، وكان يرغب في خوض غمار منافسات يورو مع هولندا، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أخر بطولة اليورو لتنطلق في العام المقبل مع توقف مسابقات الأندية لأكثر من 3 أشهر، بجانب توقف مباريات المنتخبات تماما.

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