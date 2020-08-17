الأهلي يجدد مطالبة وزير الرياضة بالموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملا

جدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطالبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملا.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

ونشر الأهلي بيانا رسميا حول مطالبة وزارة الرياضة بصرف عقد مؤمن زكريا بالكامل.

وجاء نص البيان كالآتي:

"أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خطابا اليوم الإثنين لأشرف صبحي وزير الرياضة يجدد فيه طلب النادي بالموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل".

وتابع "نظرا للظروف الصحية التي يمر بها اللاعب والتي أوقفته عن ممارسة كرة القدم ورغبة من النادي وقياداته مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه".

وأضاف البيان "أكد رئيس النادي في خطابه أن الدفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية، نظرا للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج".

وكشف "النادي يطلب موافقة وزارة الرياضة على صرف قيمة العقد كاملة، لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذي يمر بظروف صحية صعبة".

وشدد البيان "خاصة وأن كرة القدم هي مصدر دخل اللاعب الوحيد".

وأتم "يثق محمود الخطيب رئيس النادي في استجابة أشرف صبحي لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف".

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