بيدرو يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام لروما

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

بيدرو - تشيلسي

وصل بيدرو رودريجيز جناح نادي تشيلسي السابق إلى إيطاليا يوم الإثنين تمهيدا للانضمام إلى روما بعد نهاية عقده مع الفريق اللندني.

البالغ من العمر 32 عاما اتفق مع روما على الانضمام إليه منذ أكثر من شهر، لكنه انتظر نهاية موسمه مع تشيلسي، حسب شبكة سكاي سبورت.

ونشر جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي سبورت صورة لبيدرو عقب وصوله إلى إيطاليا، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

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ومن المنتظر أن يعلن روما الصفقة رسميا عقب عبور اللاعب للكشف الطبي.

وشارك النجم الإسباني خلال الموسم المنصرم في 23 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

وتوج بيدرو مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي.

وانضم بيدرو من برشلونة إلى تشيلسي في 2015 بمبلغ 27 مليون يورو.

بطل كأس العالم 2010 ويورو 2012 توج مع برشلونة بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، 2009 و2011 و2015.

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