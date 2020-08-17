الاتحاد السكندري: علاقتنا بالمصري تاريخية وستظل.. ندعم طلبهم لتأجيل المباراة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 14:09

كتب : هاني العوضي

بهاء مجدي وخالد قمر في مباراة المصري والاتحاد السكندري

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على دعم ومساندة فريق المصري في محنته الحالية والمتمثلة في إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا.

وكان المصري قد أعلن إيجابية 20 حالة بفيروس كورونا قبل مواجهة الإسماعيلي، لكن اتحاد الكرة أصر على خوض المباراة لأن اللاعبين المصابين أقل من 10 من قائمة الفريق.

وأوضح مصيلحي في بيان رسمي: "الاتحاد السكندري يتضامن بشكل كامل مع المصري في تلك الظروف العصيبة".

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وكشف "نوافق بلا أي تردد على تأجيل لقاء الفريقين المزمع إقامته غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب، بل وندعم طلب المصري لدى اتحاد كرة القدم بشأن التأجيل".

وأضاف رئيس الاتحاد "تربطنا علاقة طيبة بجميع الأندية وخاصة الأندية الشعبية والجماهيرية التي تعتبر حجر أساس لكرة القدم المصرية".

وشدد "هناك ترحيب من طلعت يوسف المدير الفني ورئيس الجهاز لموقف النادي تجاه المصري ودعم قرار التأجيل".

وأتم مصيلحي بيانه "نتمنى الشفاء العاجل لجميع لاعبي النادي المصري وجميع الرياضيين والعاملين بالرياضة من هذا الوباء".

وعلم FilGoal.com أن نتيجة مسحة الاتحاد السكندري جاءت سلبية بالكامل استعدادا لخوض لقاء المصري بالإضافة إلى تحول الثنائي المصاب من إيجابي إلى سلبي.

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