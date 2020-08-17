تقرير: إيطاليا تبحث إعادة الجماهير يوم 3 أكتوبر

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 13:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ساسولو - الدوري الإيطالي

يعمل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري على إعادة الجماهير للملاعب مرة أخرى يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويوافق يوم 3 أكتوبر الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2020 - 2021.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت عن خطة الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري على إعادة الجماهير بشكل جزئي في الجولة الثالثة.

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وأوضح التقرير أن الخطة هي إعادة فتح ثلث السعة المتاحة من كل ملعب للجماهير.

وأشار التقرير إلى أن هناك بروتوكول تم اقتراحه من رابطة الدوري في 10 يوليو الماضي.

ويفيد هذا القرار منتخب إيطاليا الذي من المقرر أن يلعب مباراتين وديتين في 7 و 15 أكتوبر في بارما وميلانو.

وغابت الجماهير عن الملاعب منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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