وكيله لـ في الجول: الأهلي وافق على بيع الجزار إلى ريد ستار الصربي.. ومشكلة واحدة
الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 13:55
كتب : محمد عبد العظيم
وافق الأهلي على بيع مدافعه الشاب محمود الجزار إلى ريد ستار الصربي، بحسب وكيل اللاعب محمد عبد الجابر.
محمود الجزار
النادي : الجونة
وقال عبد الجابر لـ FilGoal.com: "النادي الصربي يريد إنهاء الصفقة في أقرب وقت، أما الأهلي فيريد إتمام الانتقال في أكتوبر، بعد انتهاء الموسم الكروي في مصر".
وأردف "تواصلت مع النادي الصربي وأبلغتهم بهذا الأمر، وننتظر ردهم".
الجزار ساهم في فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتأهل لأولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها الصيف المقبل.
وانضم الجزار إلى شباب الأهلي في يناير 2018 قادما من كهرباء الإسماعيلية، قبل أن ينضم معارا للجونة في يناير من العام الماضي.
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