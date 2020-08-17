مؤتمر سولشاير: انفعال برونو وليندلوف؟ بسبب الإحباط.. سيكون صيفا طويلا

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لقطة انفعال برونو فيرنانديز وفيكتور ليندلوف لاعبا فريقه جاءت بدافع الإحباط بعد الهدف الذي سجله إشبيلية. وذلك في تصريحاته عقب المباراة.

وصرح سولشاير قائلا: "كان من المحبط للغاية منح هدف مثل هذا لأننا كنا في وضع هجومي".

وواصل "أنطوني مارسيال سقط ولم يحصل لاعب إشبيلية على أي إنذار، لا أعلم، لكن الكرة استمرت وعملنا على الحفاظ عليها لكننا خسرنا الكرة".

وأكمل "ربما من المحبط أن تستقبل هدفا مثل هذا، وأريد من اللاعبين أن يكونوا مسؤولين ويضعوا الآخرين في تلك المسؤولية".

وتابع "لذا أعتقد أن الإحباط فقط تغلب على اللاعبين وتسبب في تلك اللحظة".

مانشستر يونايتد خسر بنتيجة 2-1 أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي. وبعد الهدف الثاني الذي سجله لوك دي يونج مهاجم الفريق الإسباني، انفعل برونو فيرنانديز على زميله فيكتور ليندلوف مدافع الشياطين الحمر بعد أن كان يراقب المهاجم الهولندي قبيل تسجيل الهدف.

وتطرق سولشاير للحديث عن سوق الانتقالات قائلا: "سيكون صيفا غريبا، لدينا فقط أسبوعين لنبتعد عن بعضنا البعض قبل أن نجتمع مرة أخرى، سيكون ذلك تحديا على الصعيد النفسي كذلك".

وواصل "بالطبع سنستمر في الضغط ونطلب المزيد من اللاعبين لدينا، لكننا مازلنا نحاول التطور، الدوري سيبدأ سريعا والسوق ستظل مفتوحة لفترة طويلة، علينا أن نكون أذكياء".

وأكمل "لا يمكنني أن أقول متى أو إذا ما كانت هناك صفقات ستتم، سنحتاج للنظر في الأمر وعلينا أن نجتمع لاتخاذ القرار".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت يونايتد بضم جايدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند خلال السوق الصيفية الجارية إلا أن اللاعب سافر إلى معسكر فريقه في سويسرا استعدادا للموسم المقبل.

وتحدث عن خسارة نصف نهائي كأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي قائلا: "الموسم انتهى بشكل محبط، بعد خسارة 3 مباريات نصف نهائي، اللاعبون سيغادرون بشعور أنهم مجرد إشبين في حفل زفاف، لن يكونوا أصحاب العرس أبدا، بعد اقتراب أيديهم من اللقب لم يحدث ذلك".

وواصل "لكن لا يجب أن ندع ذلك يبعد ما حققوه في الدوري وخاصة منذ عودة النشاط، لا أعتقد أن أي أحد توقع أن ننهي الدوري رابعا وليس حتى المركز الثالث، لذا كان مجهودا رائعا من الأولاد وتلك خطوة صغيرة للغاية نحو المزيد".

وأتم "ليس لديهم وقت من أجل الاسترخاء بكل وضوح سيكون لدينا وقت قصير لنمضيه مع عائلاتنا في الإجازات، إن كان بإمكانهم إيجاد مكان للذهاب إليه دون أن يخضعوا لحجر صحي بعد ذلك".

ويبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021 يوم 12 سبتمبر المقبل وينتهي يوم 23 مايو المقبل.

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