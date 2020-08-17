رومينيجه: إنفانتينو أخبرني أنه سيتم توزيع جائزة أفضل لاعب ومدرب لهذا العام

قال كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخبره بأنه سيتم منح جائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم. وذلك في حواره مع صحيفة "كيكر" الألمانية.

وصرح رومينيجه قائلا: "وفقا لما قاله لي رئيس فيفا، جائزة أفضل لاعب في العالم سيتم منحها، جياني إنفانتينو أخبرني أن الجائزة ستمنح لفئات أفضل لاعب للرجال والنساء وأفضل مدرب. نرحب بهذا الأمر كثيرا".

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أعلنت في وقت سابق إلغاء حفل الكرة الذهبية لعام 2020، لأول مرة في تاريخ الجائزة التي بدأ منحها عام 1956.

وأضاف رومينيجه عن سوق الانتقالات: "نحاول أن نجعل كرة القدم أكثر عقلانية ومنطقية، كانت هناك بعض التجاوزات المادية في سوق الانتقالات في إطار مناخ صفقة نيمار".

وتطرق للحديث عن الانتصار بنتيجة 8-2 ضد برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال قائلا: "ما نختبره هنا في لشبونة وأنا عشت الكثير لمدة طويلة، هو الأفضل على الإطلاق فيما يخص مستوى الفريق أوروبيا، لقد كانت مواجهة ممتعة".

وأتم "يمكنك أن ترى أنه بإمكانك أن تصبح الأفضل مع الوضع في الاعتبار المستقبل كذلك".

بايرن على موعد لمواجهة ليون يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

موقف مروان محسن من التجديد للأهلي

عرض تركي لضم باهر المحمدي

رسائل نارية من تركي آل الشيخ