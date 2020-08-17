رومينيجه: إنفانتينو أخبرني أنه سيتم توزيع جائزة أفضل لاعب ومدرب لهذا العام

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 12:54

كتب : FilGoal

كارل هاينزه رومينيجه

قال كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخبره بأنه سيتم منح جائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم. وذلك في حواره مع صحيفة "كيكر" الألمانية.

وصرح رومينيجه قائلا: "وفقا لما قاله لي رئيس فيفا، جائزة أفضل لاعب في العالم سيتم منحها، جياني إنفانتينو أخبرني أن الجائزة ستمنح لفئات أفضل لاعب للرجال والنساء وأفضل مدرب. نرحب بهذا الأمر كثيرا".

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أعلنت في وقت سابق إلغاء حفل الكرة الذهبية لعام 2020، لأول مرة في تاريخ الجائزة التي بدأ منحها عام 1956.

أخبار متعلقة
بيلد: رومينيجه ينجح في تهدئة ألابا.. واجتماع آخر بعد نهاية دوري الأبطال رومينيجه: تياجو أخبر بايرن برغبته في تجربة تحد جديد رومينيجه: يجب أن نكون مثالا يحتذى به.. هدفنا هو وقف انتشار الفيروس

وأضاف رومينيجه عن سوق الانتقالات: "نحاول أن نجعل كرة القدم أكثر عقلانية ومنطقية، كانت هناك بعض التجاوزات المادية في سوق الانتقالات في إطار مناخ صفقة نيمار".

وتطرق للحديث عن الانتصار بنتيجة 8-2 ضد برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال قائلا: "ما نختبره هنا في لشبونة وأنا عشت الكثير لمدة طويلة، هو الأفضل على الإطلاق فيما يخص مستوى الفريق أوروبيا، لقد كانت مواجهة ممتعة".

وأتم "يمكنك أن ترى أنه بإمكانك أن تصبح الأفضل مع الوضع في الاعتبار المستقبل كذلك".

بايرن على موعد لمواجهة ليون يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

موقف مروان محسن من التجديد للأهلي

عرض تركي لضم باهر المحمدي

رسائل نارية من تركي آل الشيخ

في ألمانيا جوائز الأفضل فيفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لم يعرفا الانتصار حتى الآن.. إنبي وسموحة يتعادلان 5 دقيقة | الدوري المصري
ياسين بونو شبيه "ريو".. بطل إشبيلية الجديد وكابوس الإنجليز 8 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – عودة أوباما استعدادا للقاء نادي مصر.. وتدريبات قوية للحراس 31 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - عاد إلى إنجلترا من جديد.. جون أوبي ميكيل ينضم لستوك سيتي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برشلونة.. أخطاء فادحة تسببت في عاصفة مثالية 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أزمة في اللجنة الأولمبية بسبب انقطاع الكهرباء وتأخر رد وزارة الرياضة على طلب شراء محول 48 دقيقة | مصر
كرة سلة - مصر تشارك بكأس العالم للمهارات للناشئين والناشئات ساعة | رياضات أخرى
سيتي يقرر بناء تمثال لـ دافيد سيلفا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك