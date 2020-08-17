سان جيرمان يكشف موقف مصابيه قبل لقاء لايبزيج

كشف نادي باريس سان جيرمان موقف لاعبيه المصابين قبل مواجهة ريد بول لايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وذكر سان جيرمان في بيان: "الحارس كيلور نافاس سيغيب عن مباراة نصف النهائي".

وأضاف البيان "أما تياجو سيلفا وماركو فيراتي فقد عادا للتدرب مع الفريق يوم الأحد".

وأوضح أن لايفن كورزاوا عاد يوم السبت للتدرب مع الفريق.

وتبقى مشاركة إدريسا جايي في نصف النهائي غير مؤكدة، حسب بيان سان جيرمان.

لم يشارك إدريسا في تدريب الأحد، للتخفيف من آلام العضلات حتى يكون اللاعب السنغالي جاهزا لمواجهة لايبزيج.

وتعرض نافاس لإصابة في عضلة الفخذ خلال مباراة أتالانتا في ربع النهائي قبل أيام، والتي انتهت بفوز باريس بهدفين مقابل هدف.

وغادر حارس منتخب كوستاريكا المباراة في دقائقها الأخيرة وشارك بدلا منه الإسباني سيرخيو ريكو.

ولم يشارك نافاس في تدريبات سان جيرمان الجماعية منذ مواجهة أتالانتا بسبب الإصابة.

وتأهل لايبزيج لنصف النهائي بعد الفوز على أتليتكو مدريد الإسباني.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء في نصف النهائي الأول لدوري أبطال أوروبا.

بينما يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي، في نهائي دوري الأبطال في البرتغال.

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